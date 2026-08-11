S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teradyne von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 11.08.2023 wurde das Teradyne-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101.73 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Teradyne-Aktie investierten, hätten nun 9.830 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 3’588.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 365.10 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 258.89 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Teradyne betrug jüngst 59.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch