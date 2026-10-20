S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Teradyne-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Teradyne-Papier bei 21.29 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Teradyne-Aktie investiert hätte, hätte er nun 469.704 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 157’599.81 USD, da sich der Wert eines Teradyne-Papiers am 19.10.2026 auf 335.53 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 157’599.81 USD, was einer positiven Performance von 1’476.00 Prozent entspricht.

Am Markt war Teradyne jüngst 50.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch