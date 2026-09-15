Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Teradyne-Anlage
|
15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Teradyne-Aktie Investoren gebracht.
Am 15.09.2021 wurde die Teradyne-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Teradyne-Papier an diesem Tag 122.23 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.818 Teradyne-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Teradyne-Aktie auf 329.20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 269.33 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 169.33 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Teradyne einen Börsenwert von 59.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Teradyne Inc.
|
16:02
|S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
14.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: So performt der NASDAQ 100 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Das macht der S&P 500 mittags (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Teradyne Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.