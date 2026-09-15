S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor 5 Jahren eingebracht

Am 15.09.2021 wurde die Teradyne-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Teradyne-Papier an diesem Tag 122.23 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.818 Teradyne-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Teradyne-Aktie auf 329.20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 269.33 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 169.33 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Teradyne einen Börsenwert von 59.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch