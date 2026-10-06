S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Teradyne-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 100.67 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Teradyne-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.993 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 441.57 USD, da sich der Wert eines Teradyne-Papiers am 05.10.2026 auf 444.53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 341.57 Prozent vermehrt.

Am Markt war Teradyne jüngst 69.60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch