S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teledyne Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Teledyne Technologies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Teledyne Technologies-Papier bei 544.97 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teledyne Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 18.350 Teledyne Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 595.23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’922.25 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 10’922.25 USD, was einer positiven Performance von 9.22 Prozent entspricht.

Teledyne Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch