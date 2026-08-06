S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teledyne Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Teledyne Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Teledyne Technologies-Anteile letztlich bei 106.42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Teledyne Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.940 Teledyne Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 683.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 642.48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 542.48 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Teledyne Technologies belief sich zuletzt auf 31.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch