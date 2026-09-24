Teledyne Technologies Aktie 1004743 / US8793601050
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Teledyne Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Teledyne Technologies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Teledyne Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 433.49 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.307 Teledyne Technologies-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (621.05 USD), wäre das Investment nun 1’432.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43.27 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Teledyne Technologies belief sich zuletzt auf 28.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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