Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Target von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Target gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Target-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 228.90 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Target-Aktie investiert, befänden sich nun 43.687 Target-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’761.03 USD, da sich der Wert eines Target-Anteils am 08.10.2026 auf 154.76 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 6’761.03 USD, was einer negativen Performance von 32.39 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Target belief sich jüngst auf 68.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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