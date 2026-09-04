S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 01.09.2023 wurden Target-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Target-Anteile an diesem Tag 125.52 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Target-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.797 Target-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 130.66 USD, da sich der Wert eines Target-Papiers am 03.09.2026 auf 164.01 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 30.66 Prozent.

Der Börsenwert von Target belief sich jüngst auf 74.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch