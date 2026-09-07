S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 07.09.2025 wurde die Tapestry-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Tapestry-Anteile 104.18 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.599 Tapestry-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Tapestry-Papiers auf 122.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’172.39 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’172.39 USD entspricht einer Performance von +17.24 Prozent.

Insgesamt war Tapestry zuletzt 24.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch