Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Tapestry-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 07.09.2025 wurde die Tapestry-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Tapestry-Anteile 104.18 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.599 Tapestry-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Tapestry-Papiers auf 122.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’172.39 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’172.39 USD entspricht einer Performance von +17.24 Prozent.
Insgesamt war Tapestry zuletzt 24.38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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