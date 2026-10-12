S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 12.10.2023 wurde das Tapestry-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Tapestry-Papiers betrug an diesem Tag 27.39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.651 Tapestry-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 424.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116.24 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 324.39 Prozent angezogen.

Tapestry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch