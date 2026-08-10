Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Tapestry-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Tapestry-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Tapestry-Papier bei 109.09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.917 Tapestry-Anteilen. Die gehaltenen Tapestry-Papiere wären am 07.08.2026 148.83 USD wert, da der Schlussstand 162.36 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 48.83 Prozent.
Tapestry war somit zuletzt am Markt 32.78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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