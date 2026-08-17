Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tapestry-Aktien verdienen können.
Das Tapestry-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Tapestry-Aktie bei 34.60 USD. Bei einem Tapestry-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.902 Tapestry-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Tapestry-Papiers auf 128.98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’727.75 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 272.77 Prozent.
Tapestry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.08 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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