S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Tapestry-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35.90 USD. Bei einem Tapestry-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27.855 Tapestry-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 3’172.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113.88 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 217.21 Prozent.

Tapestry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch