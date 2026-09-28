Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Tapestry-Anlage unter der Lupe
|
28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tapestry-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Tapestry-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35.90 USD. Bei einem Tapestry-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27.855 Tapestry-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 3’172.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113.88 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 217.21 Prozent.
Tapestry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.67 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tapestry
|
16:02
|S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Tapestry
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX wenig bewegt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.