Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tapestry-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Tapestry-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Tapestry-Anteile bei 38.45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Tapestry-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.601 Tapestry-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 299.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115.00 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 299.09 USD entspricht einer Performance von +199.09 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 22.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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