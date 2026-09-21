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Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072

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Lohnende Tapestry-Anlage? 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tapestry-Aktie Anlegern gebracht.

Tapestry
93.29 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurden Tapestry-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Tapestry-Anteile bei 38.45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Tapestry-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.601 Tapestry-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 299.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115.00 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 299.09 USD entspricht einer Performance von +199.09 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 22.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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