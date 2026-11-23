Tapestry-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Tapestry-Anteile bei 38.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.606 Tapestry-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 312.71 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Papiers am 20.11.2026 auf 120.02 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 212.71 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Tapestry eine Börsenbewertung in Höhe von 23.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch