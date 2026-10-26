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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Tapestry-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 26.10.2016 wurde das Tapestry-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Tapestry-Aktie an diesem Tag 35.72 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 279.955 Tapestry-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tapestry-Aktie auf 110.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30’898.66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 208.99 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Tapestry belief sich zuletzt auf 21.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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