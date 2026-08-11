T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T Rowe Price Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die T Rowe Price Group-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem T Rowe Price Group-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 69.01 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die T Rowe Price Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 144.907 T Rowe Price Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des T Rowe Price Group-Papiers auf 113.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’486.02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64.86 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete T Rowe Price Group eine Marktkapitalisierung von 24.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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