S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T Rowe Price Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem T Rowe Price Group-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 69.01 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die T Rowe Price Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 144.907 T Rowe Price Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des T Rowe Price Group-Papiers auf 113.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’486.02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64.86 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete T Rowe Price Group eine Marktkapitalisierung von 24.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch