S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T Rowe Price Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden T Rowe Price Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das T Rowe Price Group-Papier bei 106.64 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die T Rowe Price Group-Aktie investiert hat, hat nun 0.938 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der T Rowe Price Group-Aktie auf 110.46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103.58 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3.58 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für T Rowe Price Group eine Börsenbewertung in Höhe von 23.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch