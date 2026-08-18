T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T Rowe Price Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in T Rowe Price Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden T Rowe Price Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das T Rowe Price Group-Papier bei 106.64 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die T Rowe Price Group-Aktie investiert hat, hat nun 0.938 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der T Rowe Price Group-Aktie auf 110.46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103.58 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3.58 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für T Rowe Price Group eine Börsenbewertung in Höhe von 23.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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