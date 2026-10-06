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T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088

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Langfristige Performance 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen T Rowe Price Group-Investment verdienen können.

T. Rowe Price Group
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Vor 10 Jahren wurden T Rowe Price Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67.34 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.850 T Rowe Price Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 103.93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’543.36 USD wert. Damit wäre die Investition um 54.34 Prozent gestiegen.

T Rowe Price Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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