T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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|Rentabler T Rowe Price Group-Einstieg?
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T Rowe Price Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die T Rowe Price Group-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit T Rowe Price Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 104.17 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9.600 T Rowe Price Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’015.65 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Anteils am 14.09.2026 auf 105.80 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1.56 Prozent.
T Rowe Price Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.72 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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