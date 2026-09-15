S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T Rowe Price Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit T Rowe Price Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 104.17 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9.600 T Rowe Price Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’015.65 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Anteils am 14.09.2026 auf 105.80 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1.56 Prozent.

T Rowe Price Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch