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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T Rowe Price Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die T Rowe Price Group-Aktie gebracht.
Die T Rowe Price Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 97.79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die T Rowe Price Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.226 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 107.96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’104.00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10.40 Prozent.
T Rowe Price Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23.22 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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