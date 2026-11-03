S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T Rowe Price Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der T Rowe Price Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das T Rowe Price Group-Papier bei 63.69 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die T Rowe Price Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157.011 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 16’619.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105.85 USD belief. Mit einer Performance von +66.20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war T Rowe Price Group zuletzt 22.15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch