S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: Hätte sich eine T Rowe Price Group-Investition von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Die T Rowe Price Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das T Rowe Price Group-Papier bei 105.44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 94.841 T Rowe Price Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’923.18 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Papiers am 21.09.2026 auf 104.63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.77 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für T Rowe Price Group eine Börsenbewertung in Höhe von 22.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch