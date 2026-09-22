T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: Hätte sich eine T Rowe Price Group-Investition von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?
Bei einem frühen Investment in T Rowe Price Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Die T Rowe Price Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das T Rowe Price Group-Papier bei 105.44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 94.841 T Rowe Price Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’923.18 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Papiers am 21.09.2026 auf 104.63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.77 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für T Rowe Price Group eine Börsenbewertung in Höhe von 22.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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