T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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17.06.2026 16:36:20
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich T-Mobile US-Anleger freuen
Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt T-Mobile US Investoren eine Dividende.
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel T-Mobile US am 16.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 3.66 USD für das Jahr 2025. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 29.33 Prozent gestiegen. Die gesamte Dividendenausschüttung von T-Mobile US beläuft sich auf 4.12 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 24.88 Prozent an.
T-Mobile US-Qualitätsdividendenrendite
Das T-Mobile US-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 184.36 USD in den Feierabend. T-Mobile US weist für 2025 eine Dividendenrendite von 1.80 Prozent auf. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1.28 Prozent betrug.
Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkurs
Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von T-Mobile US via NASDAQ 16.74 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -15.93 Prozent dennoch stärker zugenommen als der T-Mobile US-Kurs.
T-Mobile US-Dividendenausblick
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 4.15 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2.25 Prozent zulegen.
T-Mobile US-Hauptdaten
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens T-Mobile US steht aktuell bei 204.138 Mrd. USD. Das T-Mobile US-KGV beträgt aktuell 20.89. Der Umsatz von T-Mobile US betrug in 2025 88.309 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 9.72 USD.
Redaktion finanzen.ch
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