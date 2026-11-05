S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades T-Mobile US-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 147.49 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67.801 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der T-Mobile US-Aktie auf 159.17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’791.92 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 7.92 Prozent.

T-Mobile US wurde jüngst mit einem Börsenwert von 163.27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch