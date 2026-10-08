S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das T-Mobile US-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 139.03 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7.193 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 167.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’205.85 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20.59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US belief sich zuletzt auf 177.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch