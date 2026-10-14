S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sysco von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Sysco-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Sysco-Anteile an diesem Tag bei 82.23 USD. Bei einem Sysco-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.216 Sysco-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sysco-Aktie auf 79.03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96.11 USD wert. Damit wäre die Investition um 3.89 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Sysco einen Börsenwert von 38.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch