S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sysco von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Sysco-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 62.95 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Sysco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 158.856 Anteilen. Die gehaltenen Sysco-Aktien wären am 06.10.2026 12’303.42 USD wert, da der Schlussstand 77.45 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23.03 Prozent.

Jüngst verzeichnete Sysco eine Marktkapitalisierung von 37.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch