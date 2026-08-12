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Sysco Aktie 975351 / US8718291078

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Rentable Sysco-Investition? 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sysco von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Sysco-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Sysco
68.39 CHF 0.15%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sysco-Papier statt. Der Schlusskurs der Sysco-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 71.96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sysco-Aktie investiert, befänden sich nun 1.390 Sysco-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 117.09 USD, da sich der Wert eines Sysco-Papiers am 11.08.2026 auf 84.26 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 117.09 USD entspricht einer Performance von +17.09 Prozent.

Der Börsenwert von Sysco belief sich jüngst auf 40.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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