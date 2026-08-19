S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Sysco-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 75.55 USD. Bei einem Sysco-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.236 Sysco-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’084.84 USD, da sich der Wert eines Sysco-Papiers am 18.08.2026 auf 81.96 USD belief. Damit wäre die Investition um 8.48 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Sysco belief sich jüngst auf 39.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch