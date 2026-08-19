Sysco Aktie 975351 / US8718291078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Sysco-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde das Sysco-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 75.55 USD. Bei einem Sysco-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.236 Sysco-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’084.84 USD, da sich der Wert eines Sysco-Papiers am 18.08.2026 auf 81.96 USD belief. Damit wäre die Investition um 8.48 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Sysco belief sich jüngst auf 39.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sysco Corp.
|
16:02
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sysco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sysco-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Ausblick: Sysco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
22.07.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sysco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Sysco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Sysco Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.