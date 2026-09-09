S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Sysco-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 69.95 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sysco-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14.296 Sysco-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sysco-Papiers auf 79.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’141.39 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.14 Prozent vermehrt.

Alle Sysco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch