S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synchrony Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Synchrony Financial-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Synchrony Financial-Anteile bei 76.53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.307 Synchrony Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 97.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74.41 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2.77 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Synchrony Financial eine Marktkapitalisierung von 24.31 Mrd. USD. Die Synchrony Financial-Aktie ging am 31.07.2014 an die Börse NYSE. Der erste festgestellte Kurs der Synchrony Financial-Aktie lag damals bei 17.17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch