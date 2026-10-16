Synchrony Financial Aktie 23967617 / US87165B1035
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Synchrony Financial-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Synchrony Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Synchrony Financial-Aktie an diesem Tag 70.25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Synchrony Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14.235 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 1’053.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74.04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.40 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Synchrony Financial zuletzt 23.39 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des Synchrony Financial-Papiers fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Synchrony Financial-Anteils auf 17.17 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Synchrony Financial am 16.10.2026
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