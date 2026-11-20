Heute vor 3 Jahren wurden Synchrony Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29.82 USD. Bei einem Synchrony Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.353 Synchrony Financial-Aktien. Die gehaltenen Synchrony Financial-Anteile wären am 19.11.2026 231.19 USD wert, da der Schlussstand 68.94 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 131.19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Synchrony Financial belief sich zuletzt auf 21.83 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Synchrony Financial-Anteils fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Synchrony Financial-Aktie auf 17.17 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch