Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’407 0.1%  SPI 20’220 0.0%  Dow 53’317 -0.7%  DAX 26’045 0.2%  Euro 0.9407 0.2%  EStoxx50 6’395 0.2%  Gold 4’440 -0.8%  Bitcoin 64’141 -2.2%  Dollar 0.8097 0.3%  Öl 95.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
Suche...
Plus500 Depot

Synchrony Financial Aktie 23967617 / US87165B1035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende Synchrony Financial-Anlage? 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synchrony Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Synchrony Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Synchrony Financial
64.76 CHF 0.91%
Kaufen Verkaufen

Synchrony Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Synchrony Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 47.38 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Synchrony Financial-Aktie investiert hat, hat nun 21.106 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (79.85 USD), wäre das Investment nun 1’685.31 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68.53 Prozent angezogen.

Am Markt war Synchrony Financial jüngst 25.46 Mrd. USD wert. Das Synchrony Financial-IPO fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Zum Börsendebüt der Synchrony Financial-Aktie wurde der Erstkurs mit 17.17 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Synchrony Financial

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten