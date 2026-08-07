S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synchrony Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Synchrony Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Synchrony Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 49.40 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Synchrony Financial-Aktie investiert hat, hat nun 2.024 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (78.67 USD), wäre das Investment nun 159.25 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59.25 Prozent angezogen.

Am Markt war Synchrony Financial jüngst 25.88 Mrd. USD wert. Das Synchrony Financial-IPO fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Zum Börsendebüt der Synchrony Financial-Aktie wurde der Erstkurs mit 17.17 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch