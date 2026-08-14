Synchrony Financial Aktie 23967617 / US87165B1035
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synchrony Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Synchrony Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurden Synchrony Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 27.68 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 36.127 Synchrony Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Synchrony Financial-Papiers auf 80.08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’893.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 189.31 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Synchrony Financial betrug jüngst 25.92 Mrd. USD. Die Synchrony Financial-Aktie ging am 31.07.2014 an die Börse NYSE. Der Erstkurs des Synchrony Financial-Anteils belief sich damals auf 17.17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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