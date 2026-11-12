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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Super Micro Computer eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Super Micro Computer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Super Micro Computer-Papier an diesem Tag bei 4.37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22.889 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 696.50 USD, da sich der Wert einer Super Micro Computer-Aktie am 11.11.2026 auf 30.43 USD belief. Das entspricht einem Plus von 596.50 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Super Micro Computer eine Börsenbewertung in Höhe von 18.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Super Micro Computer am 12.11.2026
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