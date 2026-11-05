S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Super Micro Computer-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Super Micro Computer-Papier letztlich bei 25.50 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 392.157 Super Micro Computer-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 29.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’607.84 USD wert. Mit einer Performance von +16.08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Super Micro Computer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch