Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Super Micro Computer-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Super Micro Computer-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Super Micro Computer-Anteile bei 28.07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.563 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Super Micro Computer-Papiere wären am 09.09.2026 138.71 USD wert, da der Schlussstand 38.93 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38.71 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich jüngst auf 26.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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