Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Super Micro Computer-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.60 USD. Bei einem Super Micro Computer-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 385.356 Super Micro Computer-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’391.14 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Anteils am 18.11.2026 auf 24.37 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 839.11 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Super Micro Computer einen Börsenwert von 15.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch