S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Super Micro Computer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2.14 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Super Micro Computer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 467.946 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Super Micro Computer-Papiere wären am 26.08.2026 17’496.49 USD wert, da der Schlussstand 37.39 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’649.65 Prozent vermehrt.

Der Super Micro Computer-Wert an der Börse wurde auf 24.88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch