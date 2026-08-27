Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Super Micro Computer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Super Micro Computer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2.14 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Super Micro Computer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 467.946 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Super Micro Computer-Papiere wären am 26.08.2026 17’496.49 USD wert, da der Schlussstand 37.39 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’649.65 Prozent vermehrt.
Der Super Micro Computer-Wert an der Börse wurde auf 24.88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Super Micro Computer am 27.08.2026
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