Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stryker-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Stryker-Aktie Anlegern gebracht.
Stryker-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Stryker-Anteile bei 258.18 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Stryker-Aktie investiert, befänden sich nun 38.733 Stryker-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Stryker-Papiere wären am 09.10.2026 10’741.73 USD wert, da der Schlussstand 277.33 USD betrug. Aus 10’000 USD wurden somit 10’741.73 USD, was einer positiven Performance von 7.42 Prozent entspricht.
Am Markt war Stryker jüngst 106.07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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