S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stryker-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Stryker-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 274.28 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Stryker-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.365 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Stryker-Aktien wären am 20.03.2026 122.38 USD wert, da der Schlussstand 335.67 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 22.38 Prozent.

Der Marktwert von Stryker betrug jüngst 129.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch