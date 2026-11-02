S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Stryker-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 278.23 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Stryker-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35.941 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 291.86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’489.88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4.90 Prozent.

Insgesamt war Stryker zuletzt 112.13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch