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|Lukratives Stryker-Investment?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Stryker-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Stryker-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 278.23 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Stryker-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35.941 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 291.86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’489.88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4.90 Prozent.
Insgesamt war Stryker zuletzt 112.13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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