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|STERIS-Investition im Blick
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11.11.2026 10:02:29
S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte ein STERIS-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen STERIS-Investment verlieren können.
Vor 1 Jahr wurden STERIS-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das STERIS-Papier bei 266.70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das STERIS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.375 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 96.41 USD, da sich der Wert einer STERIS-Aktie am 10.11.2026 auf 257.12 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3.59 Prozent eingebüsst.
STERIS wurde am Markt mit 24.94 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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