S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte ein STERIS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden STERIS-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das STERIS-Papier bei 266.70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das STERIS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.375 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 96.41 USD, da sich der Wert einer STERIS-Aktie am 10.11.2026 auf 257.12 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3.59 Prozent eingebüsst.

STERIS wurde am Markt mit 24.94 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch