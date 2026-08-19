S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte ein STERIS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit STERIS-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 247.62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die STERIS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.404 STERIS-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 232.39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93.85 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.15 Prozent verringert.

Insgesamt war STERIS zuletzt 22.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch