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STERIS Aktie 47027903 / IE00BFY8C754

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Frühe Anlage 16.09.2026 10:02:28

S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in STERIS von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in STERIS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

STERIS
171.39 CHF -1.01%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der STERIS-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die STERIS-Aktie an diesem Tag bei 247.99 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die STERIS-Aktie investiert hat, hat nun 4.032 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 847.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 210.28 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15.21 Prozent.

STERIS wurde am Markt mit 20.83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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