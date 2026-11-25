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25.11.2026 10:02:18
S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem STERIS-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen STERIS-Investment verdienen können.
Am 24.11.2021 wurde die STERIS-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das STERIS-Papier bei 228.00 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 43.860 STERIS-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’380.70 USD, da sich der Wert einer STERIS-Aktie am 24.11.2026 auf 259.48 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.81 Prozent erhöht.
STERIS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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